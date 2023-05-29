Женщина разбогатела из-за закончившихся в магазине бананов

UPI: жительница США не смогла купить бананы и сорвала джекпот

Жительница США сорвала джекпот и разбогатела благодаря тому, что ей пришлось вернуться в магазин на следующий день из-за закончившихся бананов. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Нэнси Уэбб приехала в магазин в городе Аппоматтокс, штат Вирджиния, и обнаружила, что все бананы там уже закончились. Из-за этого непредвиденного обстоятельства женщине пришлось вернуться в супермаркет на следующий день. Она купила бананы и заодно решила взять лотерейный билет.

Американка призналась, что редко участвует в лотерее. Она проверила результаты розыгрыша сразу же, когда вышла на парковку. В результате Уэбб получила главный приз — 300 тысяч долларов (24 миллиона рублей). Женщина пока не сообщила, что собирается делать с полученным выигрышем.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Берлингтон, штат Северная Каролина, сорвала джекпот и неожиданно разбогатела благодаря тому, что забыла купить помидоры и смесь специй. Ей настолько хотелось приготовить мексиканское блюдо, для которого и нужны были эти ингредиенты, что она вернулась в магазин, а заодно купила выигрышный лотерейный билет.

