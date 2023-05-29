Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на пошлую тренировку модели

Полная блогерша Селеста Барбер рассмешила фанатов пародией на тренировку Хиларии Болдуин

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный ролик модели Хиларии Болдуин и рассмешила фанатов. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Жена актера Алека Болдуина опубликовала видео, на котором показала одну из своих ежедневных тренировок. Знаменитость выполняла упражнения, смотря прямо в камеру, в облегающей белой майке и легинсах черного цвета. При этом ее волосы были собраны, а на лице отсутствовал макияж.

Барбер, в свою очередь, повторила пошлые, по ее мнению, движения тренера по йоге. «Моя подушка после такой пошлой тренировки забеременела близнецами», — пошутила пародистка в видео, которое впоследствии стало вирусным.

Зрителей развеселил пост блогерши, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Как же смешно», «Зачем она смотрит в камеру?», «Действительно странные упражнения», «Какой ужас», «Больше похоже на секс», — высказывались они.

В августе 2021 года Селеста Барбер спародировала фото Кайли Дженнер и рассмешила поклонников. На оригинальных кадрах Дженнер запечатлели в доме, на фото она сидит на ступенях и окружена большим количеством пакетов и сумок французского дома моды Louis Vuitton. Австралийка также снялась на ступенях дома, однако вместо сумок Louis Vuitton вокруг нее множество полиэтиленовых пакетов из супермаркетов.