Водителям назвали способы сэкономить на бензине

Автоэксперт Ракитин: для экономии бензина не следует ездить на большой скорости

Для экономии бензина россиянам необходимо отказаться от вождения на большой скорости, посоветовал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, оптимальный расход бензина происходит на скорости от 90 до 110 километров в час, тогда как вождение в стиле «газ в палас» является довольно затратным. «Скорость ниже увеличивает расход топлива, скорость выше — кратно увеличивает расход топлива», — отметил он, порекомендовав обращать внимание на дорожные знаки на трассах, которые подсказывают автомобилистам, какой скорости лучше придерживаться.

Ранее стало известно, что в пяти российских регионах резко выросли цены на бензин. Уточняется, что стоимость топлива увеличилась в Свердловской, Астраханской, Тюменской, Оренбургской области и Карачаево-Черкесии (КЧР).