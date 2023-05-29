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06:25, 29 мая 2023Россия

Водителям назвали способы сэкономить на бензине

Автоэксперт Ракитин: для экономии бензина не следует ездить на большой скорости

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Для экономии бензина россиянам необходимо отказаться от вождения на большой скорости, посоветовал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, оптимальный расход бензина происходит на скорости от 90 до 110 километров в час, тогда как вождение в стиле «газ в палас» является довольно затратным. «Скорость ниже увеличивает расход топлива, скорость выше — кратно увеличивает расход топлива», — отметил он, порекомендовав обращать внимание на дорожные знаки на трассах, которые подсказывают автомобилистам, какой скорости лучше придерживаться.

Ранее стало известно, что в пяти российских регионах резко выросли цены на бензин. Уточняется, что стоимость топлива увеличилась в Свердловской, Астраханской, Тюменской, Оренбургской области и Карачаево-Черкесии (КЧР).

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    Марина Совина
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