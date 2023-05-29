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15:28, 29 мая 2023Культура

Рэпер WHY, BERRY выступил против использования нейросетей в музыке

Рэпер WHY, BERRY выступил против использования искусственного интеллекта в музыке

Фото: Telegram-канал «BERRY»

Российский хип-хоп-исполнитель WHY, BERRY (настоящее имя — Никита Обраменко) выступил против использования искусственного интеллекта при создании музыки. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Звук Медиа».

Рэпер отметил, что композиции, созданные с помощью нейросетей с использованием поддельных голосов, не могут вызвать у слушателей настоящих эмоций, в отличие от песен, написанных живыми артистами, воплотившими свои переживания в треках.

«Для меня творчество — это сублимация конкретной личности. То, что сделала нейросеть, никогда не будет чувствоваться. Так… какая-то музыка неодушевленная… по сути, пустышка», — поделился исполнитель, при этом подчеркнув, что, по его мнению, не каждый музыкант способен на «искреннее самовыражение».

Ранее британский певец Стинг высказал свое опасение по поводу использования нейросетей в мировой индустрии.

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    Анастасия Астахова
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