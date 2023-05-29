Россиянам разрешат отказаться от сбора биометрических данных

С 1 июня в России можно будет отказываться от сбора биометрических данных в МФЦ

С 1 июня россияне, посетив многофункциональный центр (МФЦ), смогут подать в письменной форме отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных. Новый порядок регламентируется соответствующим постановлением правительства.

Документом также предусмотрена процедура отзыва ранее представленного отказа. В заявлении необходимо указывать паспортные данные и СНИЛС. МФЦ в течение одного календарного дня направит полученный отказ или отзыв отказа оператору Единой биометрической системы (ЕБС).

Речь идет о ресурсе, который создан для идентификации граждан государственными органами, органами местного самоуправления, Банком России, а также другими банками и некредитными финансовыми организациями.

На портале «Госуслуги» возможность авторизации с помощью данных ЕБС появилась с 1 февраля. Она доступна пользователям, которые зарегистрировались в ЕБС и дали свое согласие на использование этого сервиса.