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11:00, 29 мая 2023Россия

Россиянам разрешат отказаться от сбора биометрических данных

С 1 июня в России можно будет отказываться от сбора биометрических данных в МФЦ

Фото: Петр Сивков / ТАСС

С 1 июня россияне, посетив многофункциональный центр (МФЦ), смогут подать в письменной форме отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных. Новый порядок регламентируется соответствующим постановлением правительства.

Документом также предусмотрена процедура отзыва ранее представленного отказа. В заявлении необходимо указывать паспортные данные и СНИЛС. МФЦ в течение одного календарного дня направит полученный отказ или отзыв отказа оператору Единой биометрической системы (ЕБС).

Речь идет о ресурсе, который создан для идентификации граждан государственными органами, органами местного самоуправления, Банком России, а также другими банками и некредитными финансовыми организациями.

На портале «Госуслуги» возможность авторизации с помощью данных ЕБС появилась с 1 февраля. Она доступна пользователям, которые зарегистрировались в ЕБС и дали свое согласие на использование этого сервиса.

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    Игорь Дмитров
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