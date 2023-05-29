В Евросоюзе пригрозили Twitter блокировкой

Twitter могут заблокировать в Евросоюзе с 25 августа из-за правил по дезинформации

Министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро пригрозил соцсети Twitter блокировкой в Евросоюзе при отказе соответствовать правилам по дезинформации. Об этом он заявил в эфире радио France Info.

«Twitter будет запрещен в Евросоюзе, если он не будет соответствовать нашим правилам», — заявил Барро.

Министр напомнил, что с 25 августа в Евросоюзе вступят в силу правила, обязующие крупные онлайн-площадки в том числе активно бороться с дезинформацией. По его словам, к 25 августа Twitter уже должен соответствовать новым правилам, иначе он «не будет приветствоваться» в Европе. При допущении повторного нарушения, указал Барро, соцсеть будет запрещена в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что в список площадок, над которыми в Евросоюзе усилят контроль с 25 августа, также попали поисковики Google и Bing, платформы YouTube, Twitter, TikTok, Wikipedia и Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. Всего в перечне фигурирует 19 крупных онлайн-платформ и поисковых систем.

Уточнялось, что площадки обяжут блокировать незаконный контент, нанимать контент-модераторов для каждого языка в Евросоюзе, отчитываться перед ним о своей борьбе с опасной информацией, и не только. В противном случае компаниям грозит штраф в размере до шести процентов от годового дохода или запрет платформы.