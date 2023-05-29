Россиянкам раскрыли простой способ подобрать бюстгальтер

Стилистка Мария Абабкова посоветовала при выборе бюстгальтера обращаться к консультантам

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова раскрыла россиянкам простой способ подобрать бюстгальтер. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь эксперт посоветовала при выборе нижнего белья всегда обращаться за помощью к консультантам. «Вроде как все знают свой размер, но бывают проблемы, что покупают меньше, чем нужно», — отметила она.

Кроме того, собеседница издания заявила, что грудь не должна вываливаться из изделия. В связи с этим она призвала обращать внимание на фасон во время примерки. «В этом случае нужно брать бюстгальтер большего размера. Но при этом важно, чтобы он сидел на вас плотно», — пояснила она.

В апреле Мария Абабкова назвала россиянкам самые трендовые модели бюстгальтеров. Специалист рассказала, что сейчас в моде преобладают комфорт и натуральность. В связи с этим среди актуальных вариантов она отметила бра в спортивном стиле.