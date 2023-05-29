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08:48, 29 мая 2023Россия

ВСУ полтора часа обстреливали приграничный российский регион

Shot: ВСУ полтора часа обстреливали село Чуровичи в Брянской области в ночь на 29 мая

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полтора часа обстреливали Брянскую область в ночь на 29 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Атаковано было село Чуровичи Климовского района приграничного российского региона. Первый раз беспилотник сбросил неустановленную взрывчатку около полуночи, снарядом повредило припаркованный КамАЗ. Ближе к часу ночи второй БПЛА сбросил еще один неустановленный боеприпас.

В обоих случаях никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Климовском районе Брянской области после обстрела со стороны Украины начался пожар. По данным главы местной администрации Александра Исаева, площадь возгорания составила около 80 гектаров.

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    Евгения Куликова
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