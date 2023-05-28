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00:03, 29 мая 2023Россия

В граничащем с Украиной регионе начался лесной пожар после обстрела ВСУ

Глава района Исаев: в Брянской области после обстрела ВСУ начался лесной пожар на 80 га
СюжетЛесные пожары:

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В Климовском районе Брянской области начался пожар после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости глава администрации района Александр Исаев.

Он уточнил, что площадь возгорания составляет около 80 гектаров. По его словам, лес закольцован лесопожарной службой, распространение огня завершено. Исаев подчеркнул, что угрозы населенному пункту уже нет. «Сейчас может только быть задымленность, пеньки и поваленные деревья тлеют», — добавил он.

Ранее в селе Козинка Белгородской области жилой дом загорелся в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Глава приграничного региона Вячеслав Гладков отметил, что на другой частный участок также прилетел снаряд, из-за чего был поврежден автомобиль, а в доме разрушились несущие конструкции. На территории еще одного домовладения поврежден забор.

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    Марина Совина
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