Имущество Порошенко в Крыму продадут на торгах

В Крыму на торгах продадут недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко

Власти Крыма продадут на торгах недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы региона Сергея Аксенова.

Речь идет об объектах недвижимости Порошенко, которые попали в список национализированного имущества. Аксенов предположил, что за это имущество развернется борьба. По его словам, в список входят различные объекты, другие подробности он не уточнил.

«Это в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. Там и [бывшего премьер-министра Арсения] Яценюка есть [имущество], и Порошенко, и еще персонажей», — заявил глава Крыма.

Ранее стало известно, что национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте выставят на аукцион. Вырученные с продажи жилья средства будут направлены на помощь бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции.