Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:28, 29 мая 2023Бывший СССР

На Украине приготовились к дефициту электроэнергии

«Укрэнерго»: дефицит электроэнергии будет ощущаться на Украине летом и зимой

Фото: Andrew Hall / Unsplash

Грядущими летом и зимой на Украине будет наблюдаться нехватка электроэнергии. Об этом предупредил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью Forbes.ua.

«Дефицит, то есть определенный недостаток энергии, будет ощущаться в энергосистеме в течение летних месяцев, потому что будем много ремонтироваться, а также в течение следующей зимы», — сказал Кудрицкий. По его словам, этот прогноз не означает, что в стране будут проводиться аварийные отключения электричества. Такой шаг Кудрицкий назвал крайней мерой.

Чтобы справиться с ситуацией и подготовиться, в республике могут включить дополнительные энергоблоки на газе. Помимо этого, в стране думают над привлечением помощи от энергосистем Евросоюза и над ввозом европейской электроэнергии, добавил глава «Укрэнерго».

Ранее на Украине предложили вдвое увеличить тариф на электроэнергию с лета. Считается, что таким образом госкомпании смогут улучшить финансовые показатели.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая
    В Польше предупредили об опасности ядерного конфликта из-за Украины
    Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие
    Названо число с господдержкой МСП-получателей кредитов
    В России резко выросли поставки иранских товаров
    Greenpeace попал в перечень нежелательных в России организаций
    На Украине приготовились к дефициту электроэнергии
    В США сравнили белорусскую и российскую версии Т-72
    Стало известно о продолжающемся обстреле белгородского села со стороны ВСУ
    Владелец «Википедии» подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.