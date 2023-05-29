На Украине приготовились к дефициту электроэнергии

«Укрэнерго»: дефицит электроэнергии будет ощущаться на Украине летом и зимой

Грядущими летом и зимой на Украине будет наблюдаться нехватка электроэнергии. Об этом предупредил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью Forbes.ua.

«Дефицит, то есть определенный недостаток энергии, будет ощущаться в энергосистеме в течение летних месяцев, потому что будем много ремонтироваться, а также в течение следующей зимы», — сказал Кудрицкий. По его словам, этот прогноз не означает, что в стране будут проводиться аварийные отключения электричества. Такой шаг Кудрицкий назвал крайней мерой.

Чтобы справиться с ситуацией и подготовиться, в республике могут включить дополнительные энергоблоки на газе. Помимо этого, в стране думают над привлечением помощи от энергосистем Евросоюза и над ввозом европейской электроэнергии, добавил глава «Укрэнерго».

Ранее на Украине предложили вдвое увеличить тариф на электроэнергию с лета. Считается, что таким образом госкомпании смогут улучшить финансовые показатели.