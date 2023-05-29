Байден получил личную выгоду от сделки с Маккарти по потолку госдолга

За счет сделки с Маккарти Байден решил вопрос госдолга США до конца своего первого срока

Стало известно, какую выгоду получил президент США Джо Байден благодаря достигнутому соглашению со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст внесенного на рассмотрение документа, американский лидер обеспечил себе решение вопроса потолка госдолга до конца своего первого срока главы государства.

В документе, внесенном на рассмотрение в конгресс США по итогам переговоров Байдена и Маккарти, говорится, что статья, которая регулирует предельный размер государственных заимствований американского правительства, не должна применяться на протяжении периода, начиная с даты вступления в силу настоящего закона и до 1 января 2025 года.

Учитывая тот факт, что выборы главы государства в США запланированы на 2024 год и следующий глава государства будет приведен к присяге в январе 2025 года, действующий президент смог решить для себя проблему госдолга до конца своего текущего срока.

29 мая Байден сообщил о достижении соглашения с Маккарти по предотвращению дефолта. По его словам, удалось достигнуть двухпартийного бюджетного соглашения, а следующим шагом будет отправка законопроекта в Палату представителей и Сенат, призвав законодателей его утвердить.