Байден сообщил о достижении соглашения с Маккарти по предотвращению дефолта

Байден заявил о достижении со спикером Маккарти договоренности о недопущении дефолта в США

Американский лидер Джо Байден сообщил о достижении соглашения со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по недопущению дефолта в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному конгрессу», — рассказал президент. Байден добавил, что следующим шагом является отправка законопроекта в Палату представителей и Сенат, призвав законодателей его утвердить.

Ранее Маккарти объявил, что они с Байденом достигли договоренности о повышении потолка госдолга федерального правительства.