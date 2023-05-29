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02:28, 29 мая 2023Мир

Байден сообщил о достижении соглашения с Маккарти по предотвращению дефолта

Байден заявил о достижении со спикером Маккарти договоренности о недопущении дефолта в США
Кевин Маккарти и Джо Байден

Кевин Маккарти и Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Американский лидер Джо Байден сообщил о достижении соглашения со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по недопущению дефолта в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному конгрессу», — рассказал президент. Байден добавил, что следующим шагом является отправка законопроекта в Палату представителей и Сенат, призвав законодателей его утвердить.

Ранее Маккарти объявил, что они с Байденом достигли договоренности о повышении потолка госдолга федерального правительства.

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    Марина Совина
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