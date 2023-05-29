Россиянка с четырьмя детьми сбежала от мужа-садиста с помощью ГИБДД

Россиянка сбежала от мужа-наркомана в кризисный центр, когда его арестовали

В Бурятии россиянка с четырьмя детьми смогла сбежать от мужа-садиста благодаря хитрой схеме. Об этом в понедельник, 28 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, супруги познакомились в Ялте в 2015 году. Когда расписались, выяснилось, что мужчина заядлый наркоман. Хотя у пары родилось четверо детей, муж продолжал принимать наркотики, требовал от жены заниматься тем же, а за отказы избивал, насиловал и издевался. Тогда она попросила соцслужбы сообщить в ГИБДД, что супруг ездит без прав и со штрафами.

Полицейские посадили нарушителя на сутки административного ареста. В это время его жена сбежала в кризисный центр в Красноярск и смогла получить развод. Позже в отношении супруга завели дело об истязании несовершеннолетнего. Из СИЗО наркоман написал жене письмо, в котором пообещал найти ее и заставить пожалеть о содеянном.

16 мая закончился судебный запрет на общение с семьей. Как рассказала изданию супруга освободившегося наркомана, ей поступают звонки с незнакомых номеров. И она боится за себя и детей.

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