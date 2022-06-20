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Мать семерых детей сбежала от любившего кукол мужа-тирана

Daily Mail: женщина из США сбежала от мужа-тирана, говорившего от лица куклы

Фото: Ray Harrington / Unsplash

Мать семерых детей из США рассказала, как сбежала от мужа-тирана после 34 лет брака и абьюзивных отношений. Историю американки публикует Daily Mail.

Женщина по имени Детра рассказала, что выросла в крайне консервативной баптистской семье. Девочке не разрешали смотреть телевизор и ходить на танцы, а в доме было только две пластинки с нерелигиозной музыкой. Она включала записи Нэта Кинг Коула, когда убиралась дома, чтобы хоть таким образом двигаться под музыку. Ее бегством от семейных строгостей были любовные романы, и она мечтала встретить человека, который был бы похож на героя одного из них.

С будущим мужем Детра познакомилась в ансамбле колледжа. По ее словам, молодой человек не походил на героя любовного романа, но он увлекался чревовещанием и у него было несколько кукол, одну из которых звали Кловис. «Откровенно говоря, я влюбилась в Кловиса раньше, чем в мужа. Он был кротким человеком. Именно Кловис сказал мне, что я красивая. Именно Кловис звонил мне от лица будущего мужа, а однажды во время семейного ужина Кловис сделал мне предложение», — рассказала женщина.

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Однако муж был очень религиозным человеком, и женщина не могла пошевелить пальцем без его разрешения. Он служил пастором, а Детра играла на фортепиано во время его проповедей. У пары родились семеро детей. Однажды Детра поссорилась с супругом во время поездки и окончательно решила сбежать. Она вышла из машины на шоссе, где ее подобрала добрая женщина с дочерью и отвезла в ближайший отель.

Первое время Детра жила у старшего сына и его жены в Нью-Йорке. Из всех детей только двое не прекратили общение с матерью. Остальные отпрыски присылали ей гневные сообщения и обвиняли в том, что она «отвернулась от Бога». Детра устроилась работать бариста и певицей в одном из баров, а после построила карьеру помощника по кадровым вопросам в консалтинговой компании, вакансию в которой ей предложил один из посетителей кофейни.

Теперь Детра самостоятельно снимает квартиру в Нью-Йорке. Освободившись от мужа-тирана, она стала позволять себе запретные ранее вещи, вроде вина и сигар, а еще женщина зарегистрировалась в приложении для знакомств и мечтает встретить свою любовь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании муж убил жену ради любовницы и спрятал тело супруги в канализации. Он оставался безнаказанным 37 лет.

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Рузанна Акмалтдинова
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