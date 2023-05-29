Россиянин решил поесть шаурмы и лишился самоката почти за 500 тысяч рублей

В Москве у россиянина украли самокат за 480 тысяч рублей, пока он ел шаурму

В Москве у 30-летнего россиянина украли электросамокат Dualtron X2 Limited стоимостью около 480 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, около двух часов ночи мужчина заехал в гараж на Шмитовском проезде и решил поесть шаурмы. Он оставил самокат у ворот вместе с висящей на руле сумкой, в которой было 130 тысяч рублей. После перекуса он вышел улицу и обнаружил, что ни самоката, ни сумки с наличными деньгами уже не было.

В настоящее время полиция начала проверку. Потерпевший заявил, что самокат купил несколько дней назад и отказался пояснять, куда он вез сумку с крупной денежной суммой.

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