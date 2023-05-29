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10:01, 29 мая 2023Наука и техника

В древних выгребных ямах Иерусалима обнаружили дизентерийных микробов

Parasitology: найдены следы дизентерийных микробов возрастом более двух тысяч лет

Фото: F. Vukasavovic

Археологи нашли следы микроорганизма Giardia duodenalis, возбудителя дизентерии, в остатках фекалий, обнаруженных на месте древних выгребных ям в Иерусалиме. Это самый старый из известных в истории случаев заражения людей этим паразитом, сообщается в статье, опубликованной в журнале Parasitology.

Образцы фекалий были взяты из осадка под туалетами, которые были обнаружены в комплексах домов, раскопанных к югу от Старого города и датированных VII веком до нашей эры, когда Иерусалим был столицей Иудеи. Иудея была вассальным государством под контролем Ассирийской империи, которая простиралась от Леванта до Персидского залива, включая большую часть территории современных Ирана и Ирака. В те времена в Иерусалиме проживало 8-25 тысяч человек, а сам город был политическим и религиозным центром.

Оба туалета имели каменные сиденья с неглубокой изогнутой поверхностью, отверстиями для экскрементов и мочеиспускания. Выгребные ямы были редки и характерны для туалетов, предназначенных для элиты. Один из них находился в поместье Армон ха-Нацив, окруженном декоративным садом, а другой — в Доме Ахиэля, жилом здании с семью комнатами, в котором проживала семья из высшего сословия. Первое здание относят к середине VII века до нашей эры, а второе — к VIII веку до нашей эры.

Ученые исследовали разложившиеся фекалии, применив биомолекулярный метод под названием «ELISA», в котором антитела связываются с белками, синтезированными определенными видами одноклеточных организмов. Они провели биологический материал на присутствие остатков трех паразитических микроорганизмов: Entamoeba, Giardia и Cryptosporidium. Все они являются одними из наиболее распространенных причин диареи у людей.

Тесты на Entamoeba и Cryptosporidium были отрицательными, но тесты на Giardia неоднократно давали положительный результат. Это добавляет микроб к списку паразитов, вызывающих дизентерию и обнаруженных в древних человеческих фекалиях. Предыдущие исследования датировали следы паразита Entamoeba, который также вызывает дизентерию, еще во времена неолита в Греции более 4000 лет назад. Также было показано, что пользователи древних иудейских туалетов были заражены другими кишечными паразитами, включая власоглава, солитера и острицы.

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    Александр Еникеев
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