Политолог объяснил отсутствие симпатии к Эрдогану со стороны США

Политолог Бакланов: США не нравится президент Турции Эрдоган из-за его сильных качеств

Профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов объяснил, почему властям США не нравится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению эксперта, он является слишком сильным лидером. Бакланова цитирует РИА Новости.

Политолог назвал победу Эрдогана на выборах «звонком» для Соединенных Штатов, которые пытались «от него отделаться», и иногда делали это почти открыто. Но это не единственная причина. По мнению Бакланова, Вашингтону больше угодны покладистые и слабые лидеры, а турецкий президент таким не является. «А он человек необыкновенный, он — выдающийся политик. Им такие люди не нужны», — заключил эксперт.

Ранее Бакланов назвал главную политическую цель Эрдогана. По его словам, переизбранный президент Турции стремится выбиться в мировые лидеры. По словам Бакланова, для достижения своей цели Эрдоган продолжит выстраивать имидж умелого медиатора в международной политике.