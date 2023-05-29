Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:35, 29 мая 2023Мир

Названа главная политическая цель Эрдогана

Политолог Бакланов: победивший на выборах Эрдоган рассчитывает стать мировым лидером
СюжетВыборы в Турции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится выбиться в мировые лидеры, это является его главной политической целью. Таким мнением поделился профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По словам Бакланова, для достижения своей цели Эрдоган продолжит выстраивать имидж умелого медиатора в международной политике. Также он будет по-прежнему «разыгрывать украинскую карту», но не в интересах укрепления дружбы с Россией, а в интересах своего имиджа. «На этом имидже он хочет продвинуться не только в региональные лидеры, что уже обеспечено, но и в лидеры мировые», — считает эксперт.

Однако, как отметил политолог, Турция не обладает достаточной экономической и военной мощью для глобального лидерства, поэтому Эрдоган рассчитывает, что его страна окажется первой среди «великих держав второго класса». При этом турецкий лидер хочет выйти на этот особый уровень в качестве страны, которая проводит исключительно активную, гибкую и полезную для международного сообщества политику.

По этой причине, как считает профессор, во всех кризисах Эрдоган будет вести активную политическую линию, пользуясь, в частности, и тем, что на Западе, в Европе и Америке, отмечается закат дипломатического мастерства. «А у него этого мастерства хватает», — выразил мнение Бакланов.

В ночь на 29 глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил, что Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции. По его словам, действующий президент получил 52,14 процентов голосов избирателей, в то время как глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине почти закончились турецкие беспилотники. Как Киев планирует компенсировать нехватку Bayraktar?
    Япония поздравила Эрдогана с победой на выборах
    Девушка отобрала у бойфренда дорогой подарок за неожиданные слова о ее прошлом
    Перечислены актуальные летом-2023 парфюмерные ароматы
    В Варшаве решили выяснить причину распития польскими офицерами водки на «Авроре»
    Названа главная политическая цель Эрдогана
    Россиянин поехал в Египет и описал отдых фразой «отель не оправдал своих звезд»
    Лавров прилетел в Кению
    Психолог назвала признаки сексуального эгоиста
    Аналитик подсчитал выведенную из России ушедшими компаниями сумму
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.