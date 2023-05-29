Стало известно о возможном приглашении Байдена на инаугурацию Эрдогана

Представитель Эрдогана Калын: президент Турции может пригласить Байдена на инаугурацию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может пригласить американского лидера Джо Байдена на инаугурацию, решение по участию примет Вашингтон. Об этом заявил представитель турецкого политика Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

«В принципе, мы приглашаем, пригласим. Как будет оценено наше предложение, зависит от их решения», — сказал Калын.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах, отправив ему телеграмму. Российский лидер отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и созданию газового хаба.