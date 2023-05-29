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08:36, 29 мая 2023Мир

Немецкий министр призвал турок не радоваться победе Эрдогана на выборах

Министр ФРГ Оздемир: проголосовавшие за Эрдогана на выборах турки не осознают последствий
СюжетВыборы в Турции

Фото: Christian Mang / Reuters

Поддержавшие кандидатуру турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших выборах не осознают последствия его переизбрания, считает министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Мне интересно, что происходит там, где сторонники Эрдогана празднуют, не отвечая за последствия своего выбора», — написал глава Минсельхоза. Он отметил, что многие избиратели, проголосовавшие за турецкого лидера, приняли такое решение из-за отсутствия свободы в стране, а также в связи с бедностью.

О победе Эрдогана на выборах президента Турции стало известно 28 мая. Политик набрал 52,14 процента голосов избирателей, а глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процента голосов.

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    Марина Совина
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