Американская компания продала долю в российской сети магазинов Familia

Американская компания TJX продала долю в российской сети мультибрендовых магазинов Familia

Американская компания TJX вышла из совладельцев российской сети мультибрендовых магазинов Familia. Об этом следует из годового отчета компании за 2022 год, на который обратил внимание «Коммерсантъ».

Выяснилось, что TJX продала миноритарный пакет акций, который составлял 25 процентов, в Familia Trading S.a.r.l — головной структуре российской сети бутиков формата off-price Familia. При этом кому конкретно перешла доля компании, в документах не раскрывается.

Известно, что доля американской фирмы в Familia оценивалась в 218 миллионов долларов. О своем решении прекратить бизнес в России TJX Companies заявила после начала спецоперации.

Сеть скидочных магазинов Familia, которая предлагает покупателям товары от авторитетных мировых и локальных марок, была основана в 2000 году. На данный момент компания объединяет более 415 магазинов в более чем 115 крупнейших городах России.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что бренд Uniqlo намерен окончательно уйти из России и продать свой бизнес. По итогам 2022 года модный бренд получил больше 10 миллиардов рублей убытков. В связи с этим владельцы компании приняли решение закрыть большинство своих крупных магазинов в стране.