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15:38, 23 мая 2023Ценности

Uniqlo решил полностью уйти из России

Замглава Минпромторга Евтухов: японский ретейлер Uniqlo решил продать бизнес в России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Японский ретейлер Uniqlo решил полностью уйти из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглаву Минпромторга Виктора Евтухова.

По его словам, компания намерена окончательно уйти из страны и продать свой бизнес. В то же время он отметил, что руководство Uniqlo еще не подавало заявку на разрешение проведения сделки.

«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель, по аналогии с тем, как это ранее сделал "Макдоналдс". Японский ретейлер похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, "бойкие торговые места" с хорошим покупательским трафиком, оборудование», — пояснил Евтухов.

Ранее стали известны подробности закрытия магазинов Uniqlo в России. Согласно информации журналистов издания «Коммерсантъ», по итогам 2022 года модный бренд получил больше 10 миллиардов рублей убытков. В связи с этим владельцы компании приняли решение закрыть большинство своих крупных магазинов в стране.

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Мария Винар
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