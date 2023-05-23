Uniqlo решил полностью уйти из России
Японский ретейлер Uniqlo решил полностью уйти из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглаву Минпромторга Виктора Евтухова.
По его словам, компания намерена окончательно уйти из страны и продать свой бизнес. В то же время он отметил, что руководство Uniqlo еще не подавало заявку на разрешение проведения сделки.
«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель, по аналогии с тем, как это ранее сделал "Макдоналдс". Японский ретейлер похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, "бойкие торговые места" с хорошим покупательским трафиком, оборудование», — пояснил Евтухов.
Ранее стали известны подробности закрытия магазинов Uniqlo в России. Согласно информации журналистов издания «Коммерсантъ», по итогам 2022 года модный бренд получил больше 10 миллиардов рублей убытков. В связи с этим владельцы компании приняли решение закрыть большинство своих крупных магазинов в стране.