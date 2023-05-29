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15:09, 29 мая 2023Россия

В российском городе мужчина до крови избил школьника в лифте и попал на видео

В Краснодаре мужчина до крови избил школьника в лифте и попал на видео

В Краснодаре мужчина до крови избил школьника в лифте. Видеозапись с установленной в подъезде камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

На кадрах видно, как после прибытия лифта на лестничную площадку из него выходят несколько человек. При этом в кадр попадает мужчина, который с размаха бьет кого-то, оставшегося в лифте.

Через несколько секунд из лифта на коленях выползает подросток. В одной руке он держит рубашку, а другой пытается остановить открывшееся на лице кровотечение. Затем дверь лифта снова открывается. Избивший школьника мужчина выходит в подъезд и передает подростку мобильный телефон.

По словам матери ребенка, мужчина начал приставать к ее сыну с расспросами сразу после того, как подросток зашел в лифт. Он заподозрил школьника в распространении наркотиков, из-за чего сорвал с мальчика одежду и избил его, утверждает женщина. Родители школьника написали заявление в полицию.

Ранее житель Москвы вместе с сыном избил десятилетнего мальчика на детской площадке. Поводом для конфликта стала очередь на установленную во дворе горку. Пострадавшего ребенка госпитализировали с травмой живота, сотрясением мозга и гематомами.

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    Алан Босиков
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