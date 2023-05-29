Часть россиян освободили от уплаты налога при продаже земли

Семьи с двумя и более детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже земли

В России освободили семьи с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже земельного участка и расположенных на нем хозяйственных построек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Закон, освобождающий часть россиян от уплаты такого налога, подписал президент Владимир Путин. Теперь НДФЛ не будут платить семьи, в которых воспитываются двое и более детей до 18 лет, а также дети до 24 лет, если они учатся на очной форме. Ранее такая возможность появлялась только в случае продажи квартиры или дома.

При этом в законе уточнили, что полученные от продажи участка средства должны быть потрачены в том же году на приобретение другой жилой недвижимости и не использоваться в предпринимательской деятельности.

Ранее в федеральной компании «Этажи» предложили отменить подоходный налог при продаже жилья для малоимущих семей и еще нескольких категорий граждан. Меру также собрались распространить на людей, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, купивших жилье с помощью материнского капитала, а также многодетные семьи.