Глава Дагестана ответил пожелавшим возродить «аул-призрак» жителям

Глава Дагестана Меликов одобрил желание жителей Гамсутля вернуться на исторические земли

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что не видит ничего плохого в желании выходцев из села Гамсутль, ставшего популярной туристической достопримечательностью и получившего название «аул-призрак», вернуться на исторические земли и начать зарабатывать. Сообщение опубликовано в Telegram-канале администрации республики.

«Для этого должны быть созданы необходимые условия, они должны зарегистрировать объекты торговли или услуг в налоговой. Пусть прибыль получают жители, которые вложили свои средства, а налоги пойдут на развитие самого района», – отметил он. По словам Меликова, возможно рассмотреть идею создания в населенном пункте музея под открытым небом, где смогут работать выходцы из села.

Как сообщает «Новое дело», накануне прошло собрание местных жителей, на котором они заявили о планах вернуться на исторические земли. По словам участников схода, глава района пообещал в течение 10 дней «навести порядок в этой местности».

Вопрос возрождения Гамсутля поднимался с 2016 года, в 2015 году умер последний житель села. В сентябре 2022 года инициативная группа по вопросу возрождения села встретилась с главой района Мудунгаджи Кадыровым, сообщает РИА «Дагестан». Участники группы попросили предоставить им земли, находящиеся на подступах в село, так как возродить Гамсутль нет возможности.