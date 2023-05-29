Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:27, 29 мая 2023Моя страна

Глава Дагестана ответил пожелавшим возродить «аул-призрак» жителям

Глава Дагестана Меликов одобрил желание жителей Гамсутля вернуться на исторические земли

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что не видит ничего плохого в желании выходцев из села Гамсутль, ставшего популярной туристической достопримечательностью и получившего название «аул-призрак», вернуться на исторические земли и начать зарабатывать. Сообщение опубликовано в Telegram-канале администрации республики.

«Для этого должны быть созданы необходимые условия, они должны зарегистрировать объекты торговли или услуг в налоговой. Пусть прибыль получают жители, которые вложили свои средства, а налоги пойдут на развитие самого района», – отметил он. По словам Меликова, возможно рассмотреть идею создания в населенном пункте музея под открытым небом, где смогут работать выходцы из села.

Как сообщает «Новое дело», накануне прошло собрание местных жителей, на котором они заявили о планах вернуться на исторические земли. По словам участников схода, глава района пообещал в течение 10 дней «навести порядок в этой местности».

Вопрос возрождения Гамсутля поднимался с 2016 года, в 2015 году умер последний житель села. В сентябре 2022 года инициативная группа по вопросу возрождения села встретилась с главой района Мудунгаджи Кадыровым, сообщает РИА «Дагестан». Участники группы попросили предоставить им земли, находящиеся на подступах в село, так как возродить Гамсутль нет возможности.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая
    Россия предоставила Германии право выбрать высылаемых из Москвы дипломатов
    Глава украинской разведки пообещал ответ на обстрелы Киева
    Китай отправит «Шэньчжоу-16» к орбитальной станции
    Стало известно об отмене встречи глав МИД Турции и Швеции по НАТО
    Под Петербургом школьницы подрались из-за вейпа и попали на видео
    Полторы тысячи Кайлов приехали в город Кайл на праздник в честь имени Кайл
    В России захотели избавить соотечественников за рубежом от теста по русскому
    Директор Славы подтвердил ее госпитализацию и рассказал о состоянии певицы
    ФСБ накрыла крупную сеть нарколабораторий на Урале
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.