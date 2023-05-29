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16:02, 29 мая 2023Интернет и СМИ

Харламов назвал неожиданное последствие жизни в США

Харламов признался в трудностях с 24-часовой системой исчисления времени из-за жизни в США
Гарик Харламов

Гарик Харламов. Кадр: страница «VK Видео» во «ВКонтакте»

Популярный российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов признался, что после нескольких лет жизни в США испытывает в России трудности с 24-часовой системой исчисления времени. Это неожиданное последствие он назвал в шоу «Кстати», выпуск которого вышел во «ВКонтакте».

Юморист Азамат Мусагалиев в выпуске рассказал, что Харламов обычно просит его называть время по 12-часовой системе исчисления, так как «не понимает, что такое 17:30». «Это правда, на самом деле, для меня это вообще беда. Я уверен, есть люди такие же. Потому что ну нахера эти 20, 17, 30, 100? Просто скажи "восемь вечера", все», — подтвердил комик.

По словам Харламова, ему сложно распознавать время по 24-часовой системе исчисления, поскольку он какое-то время прожил в США, где используется 12-часовая система исчисления. «Там есть am, pm. Утро, вечер. Условно говоря семь утра, семь вечера», — пояснил юморист.

Комик жил в США в юности. В начале 90-х Харламов переехал в Чикаго, когда там уже обосновался его отец, и начал учиться в местной школе. Впоследствии он, по его словам, по семейным обстоятельствам был вынужден вернуться в Россию.

Ранее Харламов высказался о перспективе эмиграции. Юморист заверил, что не намерен переезжать в другую страну, поскольку очень любит Россию.

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    Олег Давыдов
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