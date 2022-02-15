Харламов ответил на вопрос об эмиграции из России

Резидент проекта Comedy Club Гарик Харламов высказался о возможности эмигрировать из России и жить за рубежом. В Telegram-канале «Круги на полях» юморист признался, что не планирует покидать страну.

«Уезжать [из России] никуда не собираюсь. Я очень люблю свою страну», — подчеркнул комик, отвечая на вопрос поклонника о том, хотел ли бы он жить за границей. Юморист добавил, что в России находится его семья, включая мать, дочь и сестер.

Харламов также напомнил, что в юности учился за рубежом. «Я жил в Чикаго в Соединенных Штатах Америки, окончил Stevenson High School (школа в Чикаго — прим. «Ленты.ру»), отсюда, собственно, и немножечко владею английским», — рассказал он.

Ранее Харламов раскрыл отношение к Comedy Club. Юморист признался, что изначально не верил в успех проекта. Комик также подчеркнул, что не планирует уходить из шоу.