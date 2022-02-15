Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Харламов ответил на вопрос об эмиграции из России

Комик Гарик Харламов рассказал, что не планирует уезжать из России
Гарик Харламов

Гарик Харламов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Резидент проекта Comedy Club Гарик Харламов высказался о возможности эмигрировать из России и жить за рубежом. В Telegram-канале «Круги на полях» юморист признался, что не планирует покидать страну.

«Уезжать [из России] никуда не собираюсь. Я очень люблю свою страну», — подчеркнул комик, отвечая на вопрос поклонника о том, хотел ли бы он жить за границей. Юморист добавил, что в России находится его семья, включая мать, дочь и сестер.

Харламов также напомнил, что в юности учился за рубежом. «Я жил в Чикаго в Соединенных Штатах Америки, окончил Stevenson High School (школа в Чикаго — прим. «Ленты.ру»), отсюда, собственно, и немножечко владею английским», — рассказал он.

Ранее Харламов раскрыл отношение к Comedy Club. Юморист признался, что изначально не верил в успех проекта. Комик также подчеркнул, что не планирует уходить из шоу.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца
Запуск МСД поможет очистить воздух в столице
Таиланд оказался в черном списке российских туроператоров
Харламов ответил на вопрос об эмиграции из России
Россиянка впервые побывала на Кубе и рассказала об удививших ее «сюрпризах»
Попавшаяся на марихуане бегунья из США возмутилась допуском Валиевой к Олимпиаде
Руководители IBM назвали сотрудников старше 40 лет динозаврами и уволили их
В России предложили создать реестр неплательщиков алиментов
Названо условие снижения цен на видеокарты
Назван способ спасти энергетику от электрокаров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.