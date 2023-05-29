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19:08, 29 мая 2023Среда обитания

Строитель обманул героя России при строительстве дачи

Строитель обманул космонавта Федора Юрчихина при строительстве сауны
Федор Юрчихин

Федор Юрчихин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Строитель обманул космонавта и героя России Федора Юрчихина при строительстве сауны на его даче. Пострадавшему пришлось требовать компенсацию через суд, сообщает «МК».

Инцидент произошел в мае 2022 года. Космонавт обратился к специалисту по рекомендации знакомого для того, чтобы возвести сауну на участке в Щелковском городском округе Подмосковья. В качестве задатка строитель получил 200 тысяч рублей на покупку материалов. На начальных этапах работ Юрчихин усомнился в компетентности нанятого специалиста.

Теплоизоляционный слой в сауне был уложен без соблюдения норм, плиты неплотно прилегали друг к другу. Исправить такой дефект нельзя — придется демонтировать теплоизоляцию и начинать работы заново. Юрчихин потребовал строителя вернуть часть денег за стройматериалы, но получил отказ.

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Космонавт подал иск в Щелковский городской суд. Представитель ответчика обратил внимание на то, что заказчик и исполнитель не заключили официальный договор, а банщик не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Несмотря на это, суд обязал строителя возместить Юрчихину стоимость устранения дефектов, частично стоимость материалов, моральный вред и неустойку, а также оплатить штраф за отказ компенсировать ущерб добровольно и услуги адвоката. Общая сумма составила 455 тысяч рублей.

В марте стало известно, что арендатор квартиры публициста и политического деятеля Ирины Хакамады обманул ее на 300 тысяч рублей.

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    Александра Качан
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