Строитель обманул героя России при строительстве дачи

Строитель обманул космонавта Федора Юрчихина при строительстве сауны

Строитель обманул космонавта и героя России Федора Юрчихина при строительстве сауны на его даче. Пострадавшему пришлось требовать компенсацию через суд, сообщает «МК».

Инцидент произошел в мае 2022 года. Космонавт обратился к специалисту по рекомендации знакомого для того, чтобы возвести сауну на участке в Щелковском городском округе Подмосковья. В качестве задатка строитель получил 200 тысяч рублей на покупку материалов. На начальных этапах работ Юрчихин усомнился в компетентности нанятого специалиста.

Теплоизоляционный слой в сауне был уложен без соблюдения норм, плиты неплотно прилегали друг к другу. Исправить такой дефект нельзя — придется демонтировать теплоизоляцию и начинать работы заново. Юрчихин потребовал строителя вернуть часть денег за стройматериалы, но получил отказ.

Космонавт подал иск в Щелковский городской суд. Представитель ответчика обратил внимание на то, что заказчик и исполнитель не заключили официальный договор, а банщик не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Несмотря на это, суд обязал строителя возместить Юрчихину стоимость устранения дефектов, частично стоимость материалов, моральный вред и неустойку, а также оплатить штраф за отказ компенсировать ущерб добровольно и услуги адвоката. Общая сумма составила 455 тысяч рублей.

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