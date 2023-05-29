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13:45, 29 мая 2023Силовые структуры

Оглашение приговора за вымогательство у Канделаки отложено из-за эвакуации суда

В Москве эвакуирован Хамовнический суд, где ждут приговор за вымогательство у Канделаки

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы отложил оглашение приговора по уголовному делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, в связи с эвакуацией, объявленной после получения сообщения о минировании здания. Об этом сообщает агентство «Москва».

Приговор фигурантам дела — администраторам Telegram-каналов — будет оглашен после возобновления работы суда.

Также сообщения об угрозе взрыва поступили в Измайловский, Перовский, Кузьминский, Чертановский, Тимирязевский и Басманный суды столицы. Их работников и посетителей эвакуировали, идет проверка сообщений о минировании.

18 мая сообщалось, что прокурор запросил трем фигурантам дела о вымогательстве у Канделаки и ее мужа по восемь лет колонии.

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    Любовь Ширижик
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