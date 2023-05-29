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08:32, 29 мая 2023Среда обитания

В России предложили меры для сокращения отказов в ипотеке

«Известия»: бизнес предложил ЦБ урегулировать схему выдачи ипотеки для сокращения отказов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Агентство «Москва»

В России представители бизнеса предложили Центробанку урегулировать схему выдачи ипотеки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что речь идет о суммах до двух миллионов рублей. В настоящее время есть высокий риск отказа банков в выдаче такого займа из-за того, что доля дополнительных затрат на него, таких как страховка, оценка объекта недвижимости или регистрация сделки, может быть слишком высока. А с июля 2022 года этого времени полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке не может превышать среднерыночную ставку более чем на треть. В настоящее время планка для загородного рынка установлена на уровне 14,212 процентов.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич также отметил, что если заемщик оформляет кредит в рамках стандартных программ на небольшую сумму и небольшой срок, то в результате при включении в расчет ПКС сопутствующих расходов ее величина может превысить допустимое значение. В связи с этим авторы инициативы предлагают устанавливать предельную стоимость кредита при ипотечном кредитовании до 2 миллионов рублей и сроком до 15 лет без учета дополнительных расходов или увеличить максимальную планку превышения среднерыночной ПСК с 1/3 до 1/2.

Ранее эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков рассказал, что в среднем россияне выплачивают ипотеку за 10 лет.

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    Марина Совина
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