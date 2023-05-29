Девочка спрыгнула с самого высокого аттракциона в стране и выжила

The Mirror: 12-летняя австралийка спрыгнула с 40-метрового аттракциона из-за поломки

Девочке из австралийского штата Квинсленд пришлось спрыгнуть с самого высокого аттракциона в стране из-за сломанной страховки. Об этом сообщает The Mirror.

12-летняя Холли Браун с подругой Авой решили покататься на аттракционе Mega Drop, который позволяет испытать ощущение свободного падения. Его кабина поднимается на высоту почти 40 метров, а потом устремляется вниз на скорости до 209 километров в час.

В момент инцидента юные австралийки были единственными пассажирками аттракциона. Когда кабина начала двигаться вверх, удерживающее устройство Браун поднялось, и она не могла до него дотянуться. Удерживающее устройство Авы также не закрылось правильно. Сначала Холли подумала, что это шутка, но когда поняла, что поломка настоящая, решила спрыгнуть вниз, несмотря на риск получить травму. Позже она объяснила, что в тот момент решила пожертвовать парой костей, чтобы выжить.

Ставшая очевидцем произошедшего Даниэль Сноу, которая оставалась с Браун до приезда медиков, рассказала, что заметивший неисправность оператор аттракциона сам поскользнулся и упал с высоты трех метров, прежде чем крикнул девочкам, чтобы те прыгали. Тем не менее Ава осталась в кабине и поднималась до тех пор, пока работник не нажал кнопку аварийной остановки. В результате аттракцион остановился, девочку удалось спасти.

Браун получила перелом ноги. В настоящее время она лечится дома. Расследованием инцидента на аттракционе занялось Управление штата по вопросам безопасности труда.

Ранее сообщалось, что мать и двое детей получили травмы позвоночника из-за падения аттракциона в парке развлечений в Сан-Паулу, Бразилия. Инцидент произошел, когда женщина и двое детей 12 и 4 лет катались на аттракционе «космический корабль».