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14:54, 29 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 29 мая
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 29 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

В Минобороны сообщили, что ночью 29 мая Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. В результате атаки были поражены командные пункты, радиолокационные посты, а также авиационная техника и хранилища с вооружением и боеприпасами противника.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие вели бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском. В результате боестолкновений было поражено несколько единиц техники противника, а также четыре склада боеприпасов в Донецкой народной республике (ДНР).

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За прошедшие сутки российские войска пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника. В военном ведомстве добавили, что ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, находящуюся в районе населенного пункта Орловка в ДНР.

Помимо того, за сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow,13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбили 14 беспилотных летательных аппаратов.

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    Никита Абрамов
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