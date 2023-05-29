Очевидцы рассказали о взрывах в Киеве

Очевидцы сообщают о взрывах в Киеве и дыме в районе аэропорта Жуляны

Очевидцы рассказали о взрывах в центре Киева и видневшемся дыме в районе аэропорта Жуляны. Об этом пишет ТАСС.

«Взрывы слышны в центре города, объявлена воздушная тревога, работает [система] ПВО», — цитирует агенство очевидца произошедшего.

По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны» («РВ»), одной из целей атаки стал зенитный ракетный комплекс Patriot в районе киевского аэропорта Жуляны. Помимо этого уточняется, что по украинской столице наносятся удары гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

О взрывах в центре Киева стало известно ранее 29 мая. «Взрывы в городе! В центральных районах», — объявил мэр города Виталий Кличко, призвав жителей оставаться в укрытиях. В столице Украины, а также в Киевской области объявлена воздушная тревога.