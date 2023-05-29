Мэр Киева сообщил о попаданиях в ходе обстрела

Мэр Киева Кличко сообщил о попадании в крышу частного дома в Подольском районе

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Святошинском районе города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его данным, обломки упали на здание, в настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. Также в результате падения обломков, повреждена крыша одноэтажного частного дома в Подольском районе. Кличко отметил, что в результате возгорания не произошло.

Мэр Киева сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, рядом с Киевом была сбита ракета. «На всех местах вызовов, куда выехали столичные медики, пострадавших, предварительно, не обнаружено», — добавил Кличко.

Ранее стало известно о серии мощных взрывов в украинской столице. Также сообщалось о взрывах в Полтавской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях Украины. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

