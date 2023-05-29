Южная Корея пригрозила КНДР болью в случае запуска спутника

В МИД Южной Кореи пригрозили КНДР болью в случае запуска разведывательного спутника

Власти Южной Кореи пригрозили КНДР болью в случае запуска разведывательного спутника и призвали отказаться от таких планов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

«Так называемый запуск спутника Северной Кореи представляет собой серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. (...) Если Северная Корея пойдет на запуск, она заплатит соответствующую цену и испытает боль», — заявили в ведомстве.

Ранее Пхеньян уведомил Токио о планах запуска спутника в период с 31 мая по 11 июня. Власти Японии выступили против запуска спутника КНДР и пригрозили уничтожить его, так как запуск любой ракеты Пхеньяном несет угрозу японским территориям. Япония, Южная Корея и США рассматривают запуск спутников как слабо завуалированное средство продвижения своей ракетной программы, поскольку используются схожие технологии.