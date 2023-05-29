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14:16, 29 мая 2023Ценности

Самая большая футболка в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса

Созданная из 500 тысяч пластиковых бутылок футболка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Guinness World Records

Созданная румынскими компаниями Asociatia 11even, Kaufland Romania и Federatia Romana самая большая футболка в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Hypebeast.

Отмечается, что изделие было изготовлено из 500 тысяч переработанных пластиковых бутылок. Авторы хотели привлечь внимание к проблеме утилизации отходов. Известно, что его длина составляет 108,96 метра, а ширина — 73,48 метра. При этом на данной вещи изображена «переосмысленная модель» национального флага, цвета которого также встречаются на официальной майке румынской команды по регби.

После установления рекорда из футболки сшили 10 тысяч предметов одежды, которые передали в дар детям из малообеспеченных семей.

В июле 2022 года сообщалось, что кольцо индийской марки SWA Diamonds с 24 679 бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса. Изделие получило название Ami, что в переводе с санскрита означает «Бессмертие».

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    Алина Гостева
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