В Иркутской области начался сезон восстановления лесов

В южных районах Иркутской области начали работы по восстановлению лесов

Сезон восстановления лесов стартовал в южных районах Иркутской области. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

Так, работы в рамках нацпроекта «Экология» уже начались в Аларском, Ангарском, Баяндаевском, Заларинском, Иркутском, Усольском и Шелеховском лесничествах. Предполагается, что всего за 2023 год леса восстановят на площади 176,4 тысячи гектаров.

«Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу к 2024 году выйти на 100% показатель соотношения восстановленных лесов к выбывшим», — пояснили в правительстве.

Там добавили, что свой вклад в восстановление иркутских лесов внесли и арендаторы лесных участков области. Они уже провели работы на площади 9,4 тысячи гектаров. В частности, на площади 2,5 тысячи гектаров были высажены саженцы деревьев.

Ранее в мае стало известно, что в Тверской области восстановили старый яблоневый сад с почти вековой историей. Изначально он был заложен на территории школы в поселке Мста Удомельского городского округа ее первыми учителями в конце 1930-х годов.