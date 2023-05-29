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12:58, 29 мая 2023Бывший СССР

Полковник назвал возможную причину затягивания украинского контрнаступления

Полковник Литовкин: контрнаступление Украины откладывается из-за дефицита оружия

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Начало украинского контрнаступления откладывают из-за дефицита наступательных средств. В частности, стране необходимы авиационная поддержка, а также полный комплект средств противовоздушной обороны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«У Украины на данный момент нет сил и средств для контрнаступления. В первую очередь, стране необходима авиационная поддержка: нужны истребители, многофункциональные бомбардировщики, штурмовики, ударные вертолеты. Также нужны средства ПВО в полном комплекте. Без этого наступление бессмысленно, поскольку наши ракеты, авиационные удары все уничтожат», — объяснил Литовкин.

Он добавил, что вопрос о том, решится ли Украина на контрнаступление, остается открытым. Последствия для страны, по его словам, будут катастрофичными вне зависимости от того, в каком направлении будет двигаться армия.

«Гнать армию вперед будет Вашингтон. Ему надо отчитываться перед налогоплательщиками в том, куда были потрачены такие огромные деньги, к каким успехам привели эти инвестиции. А успехов нет, поэтому и надо гнать Украину в контрнаступление. Так что гарантировать того, что контрнаступления не произойдет, нельзя. Равно как и обратное утверждать сложно», — заключил военный эксперт.

Ранее командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пообещал, что Киев вскоре перейдет к контрнаступлению. Он заявил, что встретился с командирами частей и подразделений в горячих точках фронта и определил задачи для подготовки к активным действиям.

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    Варвара Кошечкина
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