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12:07, 29 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о будущем единой валюты России и Белоруссии

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что договорился с Путиным ввести единую валюту позже

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Введение единой валюты Союзного государства России и Белоруссии не произойдет в ближайшее время, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает РИА Новости .

«Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», — сказал Лукашенко.

Он также выразил заинтересованность в точке зрения специалистов российского Центрального банка.

Ранее Лукашенко счел, что столкновение с Украиной было неизбежно. По его словам, если бы столкновение не произошло в феврале 2022 года, то оно бы случилось позже, но уже на худших для Москвы и Минска условиях.

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    Алевтина Запольская
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