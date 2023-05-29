Лукашенко рассказал о будущем единой валюты России и Белоруссии

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что договорился с Путиным ввести единую валюту позже

Введение единой валюты Союзного государства России и Белоруссии не произойдет в ближайшее время, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает РИА Новости .

«Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», — сказал Лукашенко.

Он также выразил заинтересованность в точке зрения специалистов российского Центрального банка.

Ранее Лукашенко счел, что столкновение с Украиной было неизбежно. По его словам, если бы столкновение не произошло в феврале 2022 года, то оно бы случилось позже, но уже на худших для Москвы и Минска условиях.