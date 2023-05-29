Путин поручил образовать президиум коллегии ВПК

Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России

Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый орган будет оперативно решать задачи, направленные на реализацию функций комиссии. Правом инициировать заседания президиума наделен президент и председатель правительства, а в отдельных случаях также председатель коллегии ВПК.

Документ вступает в силу в день его подписания.

Ранее Путин сообщил о развитии российского оборонно-промышленного комплекса опережающими темпами в сравнении с наращиванием поставок на Украину по стороны Запада. По его словам, российская промышленность производит втрое больше боеприпасов, чем получает Киев.