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17:38, 29 мая 2023Россия

Путин поручил образовать президиум коллегии ВПК

Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый орган будет оперативно решать задачи, направленные на реализацию функций комиссии. Правом инициировать заседания президиума наделен президент и председатель правительства, а в отдельных случаях также председатель коллегии ВПК.

Документ вступает в силу в день его подписания.

Ранее Путин сообщил о развитии российского оборонно-промышленного комплекса опережающими темпами в сравнении с наращиванием поставок на Украину по стороны Запада. По его словам, российская промышленность производит втрое больше боеприпасов, чем получает Киев.

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    Алан Босиков
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