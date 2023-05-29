«Калашников» разработает новый пулемет в интересах Минобороны

Президент «Калашникова» Лушников рассказал о разработке нового пулемета в интересах МО РФ

Концерн «Калашников» разрабатывает новый ручной пулемет в интересах Министерства обороны России (МО РФ). Об этом президент концерна Алан Лушников рассказал журналистам, передает ТАСС.

«Работа ведется. Ведется соответствующая опытно-конструкторская работа в интересах Минобороны. Она находится в очень высокой стадии. По результатам госиспытаний мы обязательно это представим», — сказал Лушников, отвечая на вопрос о разработке пулеметов концерном.

Ранее главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев сообщил, что испытания доработанного по итогам применения в ходе специальной военной операции автомата АК-12 завершатся до середины июня.

В сентябре 2022 года Алан Лушников рассказал, что разработка нового ручного пулемета с ленточным боепитанием РПЛ-20 находится на этапе опытно-конструкторских работ. После завершения разработки пулемета под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров концерн приступит к созданию версии под патроны стандарта НАТО.