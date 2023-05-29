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20:02, 29 мая 2023Экономика

Российские власти назвали желаемый рост МРОТ к 2030 году

Глава Минтруда Котяков: к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30 процентов

Фото: Александр Астафьев / ТАСС

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до уровня плюс 30 процентов к прожиточному минимуму. Об этом на встрече с фракцией ЛДПР заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает «Интерфакс».

По его словам, власти намерены увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека.

С 1 января 2023 года МРОТ после индексации на 6,3 процента достиг 16 242 рубля. При этом прожиточный минимум вырос на 3,3 процента, до 14 375 рублей. С 1 января 2024 года МРОТ должен вырасти на 18,5 процента, до 19 242 рубля.

Ранее Минтруд выступил против идеи привязать размер пособия по безработице к МРОТ, предложив сохранить за правительством право устанавливать его каждый год.

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    Платон Щукин
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