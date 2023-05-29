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12:48, 29 мая 2023Силовые структуры

В Москве около отдела МВД задержали подозрительного мужчину с антенной

В Москве около отдела МВД задержали подозрительного мужчину с антенной и пачкой денег

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве задержали 24-летнего мужчину из Чебоксар, пытавшего сбежать от полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По данным канала, молодого человека заметили рядом с отделом МВД Хамовники. Он стоял с антенной от радиоприемника, двусторонним скотчем, изолентой и пачкой денег. Когда патрульные заметили подозрительного фигуранта, он стал убегать.

Отмечается, что задержанный не смог объяснить странный набор предметов. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 54-летнего россиянина, надругавшегося в подъезде жилого дома над 10-летней девочкой.

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    Екатерина Власова
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