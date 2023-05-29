Рынок жилья в России сравнили с наркоманом

Эксперты IRN заявили, что рынок жилья в России превратился в субсидийного наркомана

Рынок жилья в России стал слишком зависим от субсидирования. Эксперты «Индикаторов рынка недвижимости» (IRN) сравнили сегмент с наркоманом, соответствующий материал опубликован на сайте аналитического центра.

«Рынок новостроек фактически превратился в наркомана, требующего постоянного увеличения "дозы" субсидий, потому что прежней уже недостаточно для поддержания постоянного роста цен», — заявили аналитики. По их мнению, субсидирование не выполняет свою главную цель — повышение доступности жилья. Оно способствует росту цен, из-за чего квартиры становятся менее доступными.

В качестве примера эксперты привели программу льготной ипотеки, выгода от которой для покупателей через несколько месяцев после запуска потерялась из-за роста цен на новостройки. По словам аналитиков, рынок нуждался в субсидировании весной 2022 года после того, как ключевая ставка поднялась до 20 процентов и банки снизили выдачу ипотеки. Однако сейчас ситуация стабилизировалась.

В IRN считают, что отмену дополнительных стимулов спроса сгладит образовавшийся дисбаланс. В этом случае снизится спрос и, следовательно, цены. Такой сценарий будет выгоден для бюджета, который сэкономит значительный объем средств, а также для покупателей, которые предпочтут низкие цены низким ставкам. Застройщики не понесут серьезных потерь из-за отказа субсидирования рынка. Коррекция цен на 10-30 процентов является нормальной, и как правило компании готовы к такому снижению.

Ранее в мае Центробанк предупредил, что из-за растущего разрыва в цене между новостройками и вторичным жильем покупка новых квартир стала опаснее для ипотечников. Стоимости объекта может оказаться недостаточно, чтобы погасить долг, если заемщик больше не сможет выплачивать кредит.