ФСБ накрыла крупную сеть нарколабораторий на Урале

На Урале ФСБ ликвидировала сеть нарколабораторий и задержала 10 членов ОПГ

Сотрудники ФСБ накрыли крупную сеть нарколабораторий, задержаны десять членов организованной преступной группировки (ОПГ), причастных к производству и сбыту мефедрона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

Задержаны пять человек, которые трудились в трех нарколабораториях, а также пять курьеров, доставлявших потребителям произведенный наркотик. В ходе обысков у подозреваемых изъято 22 килограмма мефедрона, лабораторное оборудование. Еще обнаружена тысяча литров прекурсоров и химических реактивов, из которых можно было произвести 20 килограммов наркотика.

Межрегиональное преступное сообщество снабжало им города Свердловской области и соседних регионов. Следователи ФСБ возбудили пять уголовных дел.