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11:17, 29 мая 2023Мир

Десятки тысяч американцев захотели воевать на стороне Украины

WP: более 20 тысяч граждан США захотели воевать на стороне Украины в иностранном легионе

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Десятки тысяч американцев захотели воевать на стороне Украины в составе иностранного легиона, пишет Washington Post (WP).

По данным издания, более 20 тысяч граждан США выразили желание присоединиться к иностранному легиону, который платит от 500 до 3500 долларов в месяц. В свою очередь наемники обязуются служить в легионе в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что жители Соединенных Штатов едут на Украину как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента страны Джо Байдена и других членов его администрации.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в боевых действиях на Украине против России участвуют свыше двух тысяч наемников из 71 страны. В частности, речь идет о гражданах Грузии, США, подданных Великобритании, а также гражданах Сирии, Канады и других государств.

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    Виктория Кондратьева
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