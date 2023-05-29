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08:19, 29 мая 2023Экономика

Байден объявил о предотвращении в США катастрофического дефолта

Байден заявил, что США избежали катастрофического дефолта благодаря соглашению с Маккарти

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти закончили работу над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга федерального правительства до 1 января 2025 года. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер заявил, что достигнутое соглашение «снимает угрозу катастрофического дефолта».

В начале мая Маккарти заявил, что Байден не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга и его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту. Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 5 июня.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в разговоре с «Лентой.ру» указал, что предотвращение дефолта в США — это оттягивание неизбежного, которое приведет к худшим последствиям. «Ситуация будет ухудшаться, потому что сохраняется эта порочная модель наращивания долга. Это уже тот объем, который невозможно вернуть. В будущем это снова аукнется», — объяснил эксперт.

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    Марина Совина
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