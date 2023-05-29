Президент Польши поздравил не того Эрдогана

Президент Польши Дуда поздравил с переизбранием футбольного фаната вместо Эрдогана

Президент Польши Анджей Дуда ошибся в Twitter с поздравлением выигравшего выборы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, он в своем сообщении упомянул не турецкого лидера, а фаната футбольного клуба «Бешикташ». Дуда напомнил болельщику о столетнем юбилее Договора о дружбе между польской и турецкой республиками и заверил его в готовности сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе.

Ошибочное поздравление провисело в сети более получаса, позднее оно было удалено и заменено твитом с правильным адресатом.

Вечером 28 мая глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил, что Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции. По его словам, действующий президент получил 52,14 процентов голосов избирателей, в то время как глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процентов.