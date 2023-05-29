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22:43, 29 мая 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление украинской системы ПВО

Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов Рютте усиление системы ПВО Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте оборонное взаимодействие, создание авиационной коалиции, усиление украинской системы ПВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили наше оборонное взаимодействие, нашу новую авиационную коалицию, коалицию современных истребителей, которую создаем. И создадим! Конечно, обсудили и усиление нашей ПВО», — сказал Зеленский.

Ранее 29 мая Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном и обсудил с ним подготовку украинских специалистов по разминированию, а также предложил поддержать его «формулу мира».

В январе сообщалось, что камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально начал обучать прибывших в страну украинских саперов. Как уточнял глава CMAC Хенга Ратану, в процессе обучения техническую поддержку оказывало правительство Японии.

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    Марина Совина
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